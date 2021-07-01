Haliliye’de yeni park çalışması

Haliliye Belediyesi tarafından Konuklu Mahallesinde yeni park yapım çalışmaları ile merkez ve kırsaldaki 6 ayrı parkta da bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçenin yeşil alan miktarını arttıracak çalışmalar ve mevcut parklarda düzenlemeler yapmayı sürdürüyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında mevsimsel bitkileri park ve bahçelerde, toprakla buluşurken, Güvenli Parklar projesiyle de parklar hem ışıl ışıl hem de daha güvenli hale geliyor. Yeni park çalışmaları kapsamında Konuklu Mahallesinde, yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede park yapım çalışmaları yürütülüyor. Bordür döşeme, toprak tasfiye, aydınlatma sistemleri ve güvenlik kamera montaj çalışmaları devam ederken; bu çalışmaların ardından çevre düzenlemesi ve oyun grubu montajı ekiplerce gerçekleştirilecek.

Öte yandan Ahmet Yesevi Mahallesi ve Kısas Mahallesinde toplam 6 parkta, bakım onarım çalışmaları devam ederken, Kısas Mahalle Muhtarı Davut Ersöz yapılan üst yapı ve park onarım çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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