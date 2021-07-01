Şanlıurfa’da balıkçılar “Vira Bismillah” dedi Şanlıurfa’da iç sularda av yasağı kalktı Balıkçılar gece yarısı ağlarını attı

Şanlıurfa’da 1 Nisan’da başlayan su ürünleri avlanma yasağı bugün sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçılar gece saat 01.00’da Atatürk Barajı'na ağ atmaya başladı. Balıkçılar bu yıl 180 ton balık avlayabilecek.

Şanlıurfa’da 1 Nisan'da başlayan iç sularda su ürünleri avlanma yasağı 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Yasağın kalktığı gece saat 01.00’da bir araya gelen balıkçılar, vira bismillah diyerek teknelerine binip suya açıldı.



Yıllık 180 ton balık

Balıkçıları uğurlamak için su kenarına giden Bozova İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Hakan Akgün, ”Öncelikle 20212022 yılı Atatürk Baraj Gölü su ürünleri av sezonunun hayırlara vesile olmasını ve balıkçılarımız açısından bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Atatürk Baraj Gölünün Bozova mevkiinde iki su ürünleri avlak sahamız bulunmakta ve 19 tane balıkçımız burada su ürünleri avcılığıyla iştigal etmektedir. Takriben 180 tonluk balık popülasyonu mevcut olup balıkçı kardeşlerimiz her yıl bu kadar balığı yakalamak kaydıyla ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyon liralık bir katkı sunmaya çalışmaktadırlar. Tarım ve Orman Bakanlığımızın balıkçılık sektörünü önemsediğini söylemek isterim. Özellikle son 4 yıldır kıyı balıkçılığının desteklenmesi hususunda vermiş oldukları destek söz konusu. Geçen sene tekne sahibi 19 balıkçımızı destekleme durumumuz oldu. Ben sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu sene bereketli olur, balıkçılarımız açısından kazançlı bir sene olur” dedi.

Av yasağının kalktığı dakikalarda bölgeye giden Bozova Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Halil Karataş ise bu yılın sezon açılışı için arkadaşlarla bir araya geldiklerini belirterek ev sezonunun hayırlara vesile olmasını diledi.



Kaçak avcılığa dikkat çekti

Kooperatif ikinci Başkanı Kadir Durmazoğlu da kaçak avcılığa dikkat çekerek, “Bu yılki sezonumuzda kaçakla mücadele konusunda yine sıkıntılarımız var. Devletten bu 3 ay için balıkçılara bir çare düşünmelerini istiyoruz ve Bozova’da balıkçılar için tekne barınakları yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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