Bariyerlere çapıp devrilen tırdaki baba ile oğlu öldü

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Şanlıurfa’da bariyerlere çarparak devrilen tırdaki baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyolunun 47’nci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Selahattin Atış’ın (62) kullandığı 47 APP 621 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki oğlu Muhammed Atış (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, yapılan incelemenin ardında otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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