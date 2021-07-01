Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 tutuklama

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Şanlıurfa’da bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa’da önceki gece sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hasan Aslan’ın (44) cinayet zanlısı olduğu belirlenen H.Ç., V.Ö. ve M.Ç. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gece Eyyübiye ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde Toplum Sağlığı Merkezi önünde yaşanmıştı. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Aslan hayatını kaybetmişti.

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