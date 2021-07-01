Şanlıurfa’da kız kardeşler barajda boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti’ne giren kız kardeşler, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'ndeki Atatürk Baraj Göleti’nde meydana geldi. Pikniğe giden Erdem ailesinin kızları Büşra (16) ve Kübra Erdem (15) iddiaya göre serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş, suda çırpınarak gözden kayboldu. Kızlarının suda kaybolduğunu fark eden baba Mehmet Erdem, gölete girdi. Kızlarını bulamayan Erdem, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine baraj gölüne gelen ekiplerin çalışmasıyla iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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