Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 FH 810 plakalı otomobil ile 63 ACS 215 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, aralarında çocukların da olduğu yaralılar Muhammed Furkan Yakut, Halil Yakut, İsmail Yakut, Şemse Boğaakça, Elif Boğaakça, Esila Boğaakça, Enes Boğaakça, Adil Boğaakça ile Fevzi Boğaakça'yı ambulanslarla hastanelere götürdü. Tedavilerine başlanan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-07-02 12:40:26



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