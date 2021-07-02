Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki AkçakaleTOKİ Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 FH 810 plakalı otomobille, 63 ACS 215 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.