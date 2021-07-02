Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi

İHA

Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi

Şanlıurfa’da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan ve bitkin düşen güvercinler, tarım sulama göletlerinde serinledi.
Şanlıurfa’da sıcak hava dalgası devam ediyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Gün geçtikçe artan sıcaklıktan korunmak için vatandaşlar genellikle zamanı serin ortamlarda geçiriyor.
Sıcak havadan güvercinler de etkilendi. Sıcaktan bunalan ve bitkin düşen güvercinler, tarım sulama göletlerinde serinledi. Uzun süre küçük su göletlerine giren ve su içerek serinleyen güvercinler, daha sonra uçarak uzaklaştı.

Kırsaldaki çocuklar tarlada serinledi
Kavurucu sıcaklıklardan etkilenen çocuklar, tarım sulama kanallarında hem eğlendi hem de serinledi. Çocuklar, aşırı sıcaktan korunmak için sık sık bu şekilde serinlediklerini söyledi. Parklarda ise gençlerin sulama fıskiyeleri ile oynayarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni
YEREL HABERLER Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne ...
Şanlıurfa Tanıtım Günleri coşkusu İstanbul’da
YEREL HABERLER Şanlıurfa Tanıtım Günleri coşkusu İstanbul’da
Eyyubiye’de asfaltlama çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Eyyubiye’de asfaltlama çalışması devam ediyor
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Mahalleli yangını film izler gibi izledi Şanlıurfa’da ikamette çıkan yangında eşyalar küle döndü
YEREL HABERLER Mahalleli yangını film izler gibi izledi Şanlıurfa’da ...
Haliliye’de eski ürünler sanata dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de eski ürünler sanata dönüştürülüyor
Gençlerin ders çalışma yeri Karaköprü okuma evi oldu
YEREL HABERLER Gençlerin ders çalışma yeri Karaköprü okuma evi oldu
5 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 51 tutuklu
YEREL HABERLER 5 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 51 ...
Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı Adliyeye sevk edilen zanlılardan 51’i tutuklandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 ...
Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü
YEREL HABERLER Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü
Şanlıurfa’da feci olay: Anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci olay: Anneannesinin cenazesini ...
Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER Derece alan sporcular gezi ile ödüllendirildi
Şanlıurfa’da evde aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da evde aşı uygulaması başladı
Şanlıurfa’da kız kardeşler barajda boğuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kız kardeşler barajda boğuldu
Baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu
YEREL HABERLER Baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu
Viranşehir ve Ceylanpınar’a katı atık tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Viranşehir ve Ceylanpınar’a katı atık tesisi ...
Haliliye Belediyesinden 4 mahallede yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden 4 mahallede yol yapım ...
Toplu taşıma araçlarında normalleşme denetimi
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında normalleşme denetimi
JASAT’tan drone destekli uyuşturucu baskını Drone izledi, JASAT baskın düzenledi
YEREL HABERLER JASAT’tan drone destekli uyuşturucu baskını Drone ...
Siverek’te termometreler 51 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Siverek’te termometreler 51 dereceyi gösterdi
Viranşehir’e modern tesisler yapılıyor
YEREL HABERLER Viranşehir’e modern tesisler yapılıyor
Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 ...
Evinin inşaatında çalışırken devrilen traktörün altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Evinin inşaatında çalışırken devrilen traktörün ...