Şanlıurfa'da turistik mekanlarda yoğunluk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da turistik mekanlarda yoğunluk

DHA

Şanlıurfa'da turistik mekanlarda yoğunluk


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme adımının atılmasıyla birlikte turizmde hareketlilik başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Balıklıgöl ve Göbeklitepe'ye akın etti.
GÖBEKLİTEPE BÜYÜLÜYOR
UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlıkları arasında bulunan, bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe de ziyaretçi akınına uğruyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte özellikle Göbeklitepe´yi gezmeye gelen ziyaretçiler, neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını yakından görme fırsatı buluyor. Hafta sonlarını dolu geçiren turistler sakin şehir Halfeti´de tekne turu atıp dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu ve kümbet evleriyle meşhur Harran´ı ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Son olarak Siverek´te doğa güzelliği ile Fırat Nehri´nin buluştuğu Takoran Vadisi ise yeni gözde mekanlar arasında yer alması nedeniyle turist yoğunluğu yaşanıyor. İnanç turizminin yanı sıra tarihi ve turistik mekanları bakımından zengin olan Şanlıurfa´ya gelenler, gastronomi kenti olan Şanlıurfa´daki meşhur lezzetler olan ciğer kebabını yemeyi ihmal etmiyor.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-07-04 14:58:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuş, gençlik merkezi inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Kuş, gençlik merkezi inşaatını inceledi
Şanlıurfa’da madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi
Şanlıurfa’da zabıta denetimde affetmedi Tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da zabıta denetimde affetmedi Tarihi geçmiş ...
Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular Cami cemaati kırlangıcı yuvasına yerleştirdi Şanlıurfa’da hayvan sevgisi engel tanımadı
YEREL HABERLER Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber ...
Eyyubiye’de atıl durumdaki yerler parklara dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Eyyubiye’de atıl durumdaki yerler parklara ...
Siverek’te elektrik trafosu bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Siverek’te elektrik trafosu bomba gibi patladı
Sıcak hava ürünleri çürüttü, esnafı bunalttı Şanlıurfa'da esnaf hem kendini hem de ürününü serinletti
YEREL HABERLER Sıcak hava ürünleri çürüttü, esnafı ...
Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde
YEREL HABERLER Sentetik çim saha Akçakalelilerin hizmetinde
HRÜ Müdek belgesini almaya hak kazandı
YEREL HABERLER HRÜ Müdek belgesini almaya hak kazandı
Havalimanına mobil aşı istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Havalimanına mobil aşı istasyonu kuruldu
Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
YEREL HABERLER Karnelerini alan öğrenciler şehit öğretmenlerini andı
Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi
Şanlıurfa’da geleceğimiz sokakta kaybolmasın projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da geleceğimiz sokakta kaybolmasın projesi ...
Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne töreni
YEREL HABERLER Şehit Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü karne ...
Şanlıurfa Tanıtım Günleri coşkusu İstanbul’da
YEREL HABERLER Şanlıurfa Tanıtım Günleri coşkusu İstanbul’da
Eyyubiye’de asfaltlama çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Eyyubiye’de asfaltlama çalışması devam ediyor
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Mahalleli yangını film izler gibi izledi Şanlıurfa’da ikamette çıkan yangında eşyalar küle döndü
YEREL HABERLER Mahalleli yangını film izler gibi izledi Şanlıurfa’da ...
Haliliye’de eski ürünler sanata dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de eski ürünler sanata dönüştürülüyor
Gençlerin ders çalışma yeri Karaköprü okuma evi oldu
YEREL HABERLER Gençlerin ders çalışma yeri Karaköprü okuma evi oldu
5 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 51 tutuklu
YEREL HABERLER 5 ildeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda 51 ...
Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 gözaltı Adliyeye sevk edilen zanlılardan 51’i tutuklandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına 5 ilde operasyon: 60 ...