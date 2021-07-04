Termometreler 47 dereceyi gösterince ilginç görüntüler ortaya çıktı Sıcağa dayanamayan düğün davetlileri elbiseleriyle havuza atladı Sıcaktan bunalan vatandaş otomobiliyle birlikte kendini de yıkattı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde termometreler öğleden sonra 47 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemler denedi.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hafta içi 45 derecenin üstüne çıkan sıcakların birkaç derede düşmesiyle il merkezinde vatandaşlar rahat bir nefes alırken, Ceylanpınar ilçesinde ise öğleden sonra termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar denedi. Bazı vatandaşlar başlarının üstünü kapatıp güneşin etkisini azaltmaya çalışırken, bazıları ise parklardaki fıskiyelerden akan su ile ellerini yüzlerini yıkadı. Sıcağın etkisiyle bunalan bir vatandaş, araç yıkamak için kullanılan tazyikli su ile kendini ıslattı. Elbiseleriyle dakikalarca suyun önünde duran şahıs, serinlemenin tadını çıkarttı. En ilginç görüntü ise bir düğünde kaydedildi. Düğüne katılan davetliler, oyun oynayıp halay çektikten sonra sıcağa daha fazla dayanamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

İlçede esnaflık yapan Aziz Sarmaca, havaların çok sıcak olduğunu söyleyerek, “Bizim burada kavurucu sıcaklar var. Ceylanpınar zaten Türkiye’nin en sıcak bölgesi. Dükkanın içini sulayarak, pervaneyi açarak serinlemeye çalışıyoruz ama o da fayda etmiyor. Çok aşırı derecede sıcak. Aşağı yukarı 5560 derece bir sıcaklık var. Artık bunalıyoruz. Rabbim bize yardımcı olsun” diye konuştu.

Ceylanpınar’da gece saatlerinde gerçekleştirilen düğüne katılan davetliler ise elbiseleriyle havuza atlayarak serinledi. Alparslan Geçgel ve Sevim Şahin’in düğününde oyun oynayıp halay çeken davetliler, bunaltıcı sıcağa dayanamayıp havuza atladı. Elbiseleriyle havuza atlayan davetliler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yetkililer, sıcak havanın etkili olduğu öğle saatlerinde vatandaşları fazla dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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