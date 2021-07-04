Kanala düşen yaban domuzları, 6 saatte kurtarıldı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da DSİ'nin sulama kanalına düşen 2 yaban domuzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kurtarma timinin 6 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. O anlar müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi yakınlarından geçen DSİ'nin sulama kanalına iki yaban domuzu, düştüğünü görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kurtarmaya gelen ekipten tedirgin olan domuzlar, yaklaşık 6 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı. 5 kişilik kurtarma timi tarafından kementler atılarak sudan çıkarılan ve sağlık durumları iyi olduğu belirlenen domuzlar doğaya bırakıldı. Kurtarma çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-07-04 15:55:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.