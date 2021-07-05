Yaylak Canlı Hayvan Pazarı modern haliyle faaliyete geçti

Bölgenin en büyük hayvan satış pazarlarından biri olan Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarı faaliyete geçti.

Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde inşaatına sene başında başlanan ve bölgenin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Yaylak Canlı Hayvan Pazarı tamamlandı. Daha öncekinin yerine kurulan ve modern bir pazara dönüştürülen hayvan pazarı vatandaşın hizmetine sunuldu. Pazara giden vatandaşlar durumdan çok memnun olduklarını ifade etti.

Modern Yaylak Canlı Hayvan Pazarında canlı hayvan indirme bindirme rampaları, idari bina, sosyal tesisler ve araç otoparkları bulunuyor. Kapalı canlı hayvan alış ve satış alanları sayesinde esnaf ile vatandaş yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmur ve çamurdan korunmuş olacak. Hayvan satıcıları ile vatandaşlar, modern bir hayvan pazarı yaptığı için Belediye Başkanı Suphi Aksoy’a teşekkür etti. Başkan Aksoy ise yaptığı açıklamada, " Geçmişten günümüze büyük bir potansiyeli olan Yaylak Canlı Hayvan Pazarını modern bir hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız artık daha rahat ve temiz bir şekilde alış verişlerini gerçekleştirebilecekler. Bu hizmeti ilçemize kazandırmamızda bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ilçemiz ve vatandaşlarımız adına teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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