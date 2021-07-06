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Canpolat ilçede yükselen kalıcı eserleri inceledi

İHA

Canpolat ilçede yükselen kalıcı eserleri inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden semt pazarı, halı saha, camii, muhtar evi ve zabıta amirliğinin yer aldığı kompleks alanında incelemelerde bulundu.
Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan ve Mehmet Aslan ile birlikte Karşıyaka Mahallesindeki kompleks alanında incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen inşaat çalışmalarını inceleyen Canpolat, beraberinde bulunan teknik ekipten de çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Mahallede birçok ihtiyacı aynı alanda karşılayacak olan kompleks alanında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Canpolat, 6 dönümlük alan üzerine kurulacak tesislerin en kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacağını ifade etti.
Karşıyaka Mahallesinde yapımı hızla devam eden ve toplam alanı 6 bin 320 metrekare olan komplekste, semt pazarı, spor tesisi ve tesis binası yer alacak. Tesis içerisinde lavabolar, giyinme odaları, duş alanları bulunurken, bunun yanı sıra zabıta ve muhtar odası da yer alacak.

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