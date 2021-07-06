Minibüsün zulasındaki uyuşturucuya 2 tutuklama

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine bir minibüsü durdurdu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, minibüsün gizli bölmelerinde 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-07-06 16:33:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.