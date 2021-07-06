Kültür evi ve soğuk hava deposunda sona gelindi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde belediye tarafından yaptırılan soğuk hava deposu ile kültür evi inşaatında sona gelindi.

Bozova Belediyesi tarafından yaptırılan soğuk hava deposu ve bay, bayan kültür evi çalışmalarında sona yaklaşılırken, projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Suphi Aksoy yetkililerden bilgi aldı. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un seçim vaatlerinden biri olan soğuk hava deposu ve Yavuz Selim Mahallesindeki kültür evi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bozova ilçesinde daha önce atıl durumda olan soğuk hava deposunun yerine daha modern ve teknolojik donanıma sahip soğuk hava deposu ile Yavuz Selim Mahallesinde bay ve bayan kültür evi inşaatında sona yaklaşıldı. Kısa sürede tamamlanarak Bozovalı vatandaşların hizmetine sunulması planlanan hizmetlerin inşaat çalışmalarını denetleyen Başkan Aksoy, gelinen süreçle ilgili detaylı bilgi aldı. Aksoy, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

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