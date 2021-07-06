Mustafa, yaşama tutunamadı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´nın Bozova ilçesinde, serinlemek için girdiği baraj göletinde boğulmaktan son anda kurtarılan Mustafa Pişken (18), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Barajı Göleti´nde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Mustafa Pişken, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra çırpınırken fark edilen Pişken, sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Pişken, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Pişken, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Pişken´in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-07-06 17:09:02



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