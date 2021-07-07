Şampiyon takıma destekler sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ampute Futbol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol takımını ziyaret edip, ekibi başarısından dolayı kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ampute Futbol 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol takımını ziyaret edip, ekibi başarısından dolayı kutladı. Sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Eyyübiye Belediyespor şampiyonluk sevinci yaşarken Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un da takıma olan desteği devam ediyor. Takımı ziyaret eden Kuş, Kulüp Başkanı Serdar Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak süper lige yükselen takımı tebrik eden Kuş, şampiyonluk primi sözü de verdi. Takıma üst ligde de desteklerinin devam edeceklerini belirten Kuş, “Ekipten üst ligde de başarı bekliyoruz. Desteğimiz her zaman olduğu gibi yine devam edecek” dedi.

Teknik heyet yetkilileri ve takım kaptanı da Kuş’a teşekkür edip, üst ligde de başarılı olmak için mücadeleye edeceklerini ifade etti.

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