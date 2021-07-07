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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski belediye başkanını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

İHA

Eski belediye başkanını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

– Kanser tedavisi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybeden Şanlıurfa’nın eski Ceylanpınar Belediye Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Sait Atilla, memleketinde binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve ilçede kanaat önderi olarak kabul gören Mehmet Sait Atilla, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da dün hayatını kaybetti. 65 yaşında hayatını kaybeden Atilla, Doğruyol Partisi'nden seçilerek 2 dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Uçakla Mardin Havalimanına getirilen cenazeyi binlerce kişi karşıladı. Mardin’den alınarak yüzlerce araçlık konvoyla ilçeye getirilen cenaze, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Atilla’nın bir önceki dönem AK Partiden belediye başkanlığı yapan kardeşi Menderes Atilla, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

PKK’nın hedefinde yer aldılar
Mehmet Sait Atilla'nın babası merhum Seydo Atilla, Ceylanpınar Belediyesinin kuruluşundan vefatına kadar 3 dönem Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Babasının vefatından sonra dayısı Seydo Kahraman, Adalet Partisi'nden belediye başkanlığı yaptığı sırada 1979 yılında terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Son olarak kardeşi Menderes Atilla önceki dönem AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğramış ve yara almadan kurtulmuştu.

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