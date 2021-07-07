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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viranşehir’de fabrika kurulması için protokol imzalandı

İHA

Viranşehir’de fabrika kurulması için protokol imzalandı

Viranşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ile ilçede fabrika kurulması için protokol imzalandı.
İstihdama yönelik projelere ağırlık veren Viranşehir Belediyesi, ilçede yapılacak tekstil veya ayakkabı fabrikası için Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile protokol imzaladı. Şanlıurfa Valiliği makam odasında düzenlenen protokol imza törenine Vali Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci katıldı.
İlçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak projenin sözleşmesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından imza altına alındı. İmza töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da istihdama yönelik tüm kurumlara önemli bir rol düştüğünü belirterek, yapılan sözleşmenin ilçe halkına hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise, Viranşehir’deki işsizliğe dikkat çekerek, istihdama yönelik projelere ağırlık verdiklerini söyledi. İlçe ekonomisine katkı yapmanın yanında çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikanın faaliyete geçmesi için ilk adımı attıklarını belirten Başkan Ekinci, “Üretime dayalı işletmenin faaliyete geçmesi ile beraber işsiz olan kardeşlerimiz iş ve meslek sahibi olacaklar. Elde edilecek gelirle aile bütçelerine destek sağlayacaklar. Projenin şimdiden hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, projede emeği geçen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İlçe Kaymakamı Ömer Dereci’ye teşekkür ederim” diye konuştu.
Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci’de sözleşmenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak ve 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın inşaatı bittikten sonra Viranşehir Belediyesine teslim edilecek.

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