Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor

İHA

Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupası adıyla bir futbol turnuvası düzenleniyor. Turnuvada başarı sağlayan takımlara birbirinden değerli ödüllerin verileceği öğrenildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 35 yaş üstü vatandaşları spora teşvik etmek, tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe’yi tanıtmak ve sporu her kesime yaymak amacıyla düzenleyeceği Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupasında birbirleriyle karşılaşacak takımlar belirlendi. Turnuvaya profesyonel ve amatör liglerde spor yapmış sporcular, 35 yaş üstü vatandaşlar katılabiliyor. 32 takımın katılacağı turnuva, 10 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.
Turnuvaya katılan sporcular, eleme sistemiyle müsabakalara çıkacak. Karşılaşmalar ŞUTİM Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri, Yenice Spor Tesisleri ve 11 Nisan Spor Kompleksinde oynanacak. Turnuvada dereceye giren takımlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli ödüller verileceği belirtildi.
Başkanlık Kupası kura çekiminde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk “35 yaş üstü vatandaşlarımızı spora teşvik etmek ve Göbeklitepe’nin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla bu organizasyonu düzenliyoruz. Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da katılımcıları spor alanında motive etmek amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz çalışmalarımız devam edecektir” dedi.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, pandemi nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalındığını belirterek müsabakalarda ilk 15 dakikanın son derece önemli olduğunun altını çizdi. Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ise başkanlık turnuvasının tüm sporculara aydınlıklar, güzellikler getirmesini temenni etti. Şanlıurfa ASKF Genel Sekreteri Murat Basyan da müsabakalarda saha içi sükûnetin önemine değinerek turnuvanın kazasız bir şekilde geçmesini diledi. Konuşmaların ardından öfke kontrolü ile ilgili bilgi programa katılanlarla paylaşılırken “Göbeklitepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupası” kurası çekilerek fikstür belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendi Yürür İlaçlama Makinesi Operatörlük Eğitimi ve Sınavları düzenlendi
YEREL HABERLER Kendi Yürür İlaçlama Makinesi Operatörlük Eğitimi ve ...
Viranşehir’de fabrika kurulması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Viranşehir’de fabrika kurulması için protokol ...
Foseptik çukuruna düşen yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Foseptik çukuruna düşen yavru köpek kurtarıldı
Haliliye‘de gençler hedeflerinin peşinde koşuyor
YEREL HABERLER Haliliye‘de gençler hedeflerinin peşinde koşuyor
Eski belediye başkanını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanını binlerce kişi son yolculuğuna ...
Fırat Nehri'ne düşen kedi meyve kasasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Fırat Nehri'ne düşen kedi meyve kasasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa’daki balıkçılara tam destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’daki balıkçılara tam destek
Şampiyon takıma destekler sürüyor
YEREL HABERLER Şampiyon takıma destekler sürüyor
Şanlıurfa’da belediye personelleri covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da belediye personelleri covid-19 aşısı ...
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa’da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor Şanlıurfa’da kurbanlıklar serin mağarada besleniyor
YEREL HABERLER Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı ...
Şanlıurfa’ya yatırım için 505 milyonluk destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ya yatırım için 505 milyonluk destek
Mustafa, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Mustafa, yaşama tutunamadı
Kursiyerlere “Helikopter ebeveynlik” uyarısı
YEREL HABERLER Kursiyerlere “Helikopter ebeveynlik” uyarısı
Baydilli’den altyapı seçmelerine katıldı
YEREL HABERLER Baydilli’den altyapı seçmelerine katıldı
Kültür evi ve soğuk hava deposunda sona gelindi
YEREL HABERLER Kültür evi ve soğuk hava deposunda sona gelindi
Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşam savaşını ...
Minibüsün zulasındaki uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Minibüsün zulasındaki uyuşturucuya 2 tutuklama
Hentbolcu Merve'nin kaderi değişti
YEREL HABERLER Hentbolcu Merve'nin kaderi değişti
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar duygularını anlattı "Herkesin kız çocuklarına destek olmasını istiyorum" "Ben artık sadece Merve değilim, herkesim"
YEREL HABERLER Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar ...
Belediye başkanı Kızılay’a 4 kurban bağışladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı Kızılay’a 4 kurban bağışladı
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Kuş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kuş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
Karaköprü’de trafiği rahatlatacak yol hamlesi
YEREL HABERLER Karaköprü’de trafiği rahatlatacak yol hamlesi