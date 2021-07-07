Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Kendi Yürür İlaçlama Makinesi Operatörlük Eğitimi ve Sınavları düzenlendi.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen Kendi Yürür İlaçlama Makinesi Operatörlük Eğitimi ve Sınavları tamamlandı.

Toplam 9 ayrı bölgeden 30 personelin katıldığı kursta kendi yürür ilaçlama makineleri ile ilgili teknik bilgiler ve operatörlük eğitimine yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Operatör eğitimleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevli Mühendis Ergün Sayın tarafından verildi. Eğitimler, kabinli, klimalı, uydu bağlantılı, 32 metre iş genişliğinde ve oto pilot sistemleri gibi teknolojik donanımlara sahip kendi yürür ilaçlama makinelerinin doğru kullanımı, tarımsal mücadele faaliyetlerinin randımanlı uygulanması, yakıt ve zamanın verimli kullanılması ve iş güvenliği kurallarına uyularak çalışılmasının önemi amaçlanarak gerçekleştirildi.

Yetkili komisyonları tarafından eğitim sonunda gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınavlarda 29 aday başarı sağlayarak "Operatör Belgesi" almaya hak kazandı.

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