Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA

Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Başbük Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre C.Ç, tarlasına gitmek amacıyla kendisine ait kamyoneti çalıştırdığı sırada, kamyonet çevresinde oyun oynayan 2 yaşındaki oğlu Resul Çiçek’i fark etmeyerek ezdi. Daha sonra çocuğun ezildiğini fark eden acılı baba ve ailesi olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında çocuğu Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. 2 yaşındaki çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozova kırsalındaki yollar asfaltla buluşturuluyor
YEREL HABERLER Bozova kırsalındaki yollar asfaltla buluşturuluyor
ŞURKAV olağan genel kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ŞURKAV olağan genel kurul toplantısı yapıldı
HRÜ’nün pamuk verimi ile ilgili projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER HRÜ’nün pamuk verimi ile ilgili projesi TÜBİTAK ...
Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ayağı kayıp, düştüğü suda kayboldu
YEREL HABERLER Kanala girmemesi için polisin iknaya çalıştığı Halil, ...
Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Anız yangınları doğayı olumsuz etkiliyor
Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen genç kayboldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen genç kayboldu
İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
YEREL HABERLER İnekler çalındı, yavruları annesiz kaldı
Eyyübiye’nin gelir gider tablosu belli oldu
YEREL HABERLER Eyyübiye’nin gelir gider tablosu belli oldu
Soğan bu yıl Şanlıurfa’da çiftçiyi üzdü Soğan fiyatları Şanlıurfalı çiftçiyi Karadeniz şivesiyle konuşturdu
YEREL HABERLER Soğan bu yıl Şanlıurfa’da çiftçiyi üzdü Soğan ...
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü
Silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü
Şanlıurfa’dan Suriye’ye geçişler başladı Suriyeliler bayram için ülkelerine geçmeye başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’dan Suriye’ye geçişler başladı Suriyeliler ...
Kendi Yürür İlaçlama Makinesi Operatörlük Eğitimi ve Sınavları düzenlendi
YEREL HABERLER Kendi Yürür İlaçlama Makinesi Operatörlük Eğitimi ve ...
Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Göbeklitepe Başkanlık Futbol Turnuvası başlıyor
Viranşehir’de fabrika kurulması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Viranşehir’de fabrika kurulması için protokol ...
Foseptik çukuruna düşen yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Foseptik çukuruna düşen yavru köpek kurtarıldı
Haliliye‘de gençler hedeflerinin peşinde koşuyor
YEREL HABERLER Haliliye‘de gençler hedeflerinin peşinde koşuyor
Eski belediye başkanını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Eski belediye başkanını binlerce kişi son yolculuğuna ...
Fırat Nehri'ne düşen kedi meyve kasasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Fırat Nehri'ne düşen kedi meyve kasasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa’daki balıkçılara tam destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’daki balıkçılara tam destek
Şampiyon takıma destekler sürüyor
YEREL HABERLER Şampiyon takıma destekler sürüyor
Şanlıurfa’da belediye personelleri covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da belediye personelleri covid-19 aşısı ...
Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa’da kurbanlıklar 20 derecelik mağaralarda besleniyor Şanlıurfa’da kurbanlıklar serin mağarada besleniyor
YEREL HABERLER Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı ...
Şanlıurfa’ya yatırım için 505 milyonluk destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ya yatırım için 505 milyonluk destek