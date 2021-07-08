Şanlıurfa’da dev hortum Dev hortum heyecana neden oldu İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi

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Şanlıurfa’da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Bölgesi Hurdacılar Sitesinde yaşandı. Bölgede çalışan işçiler rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu gördü. Cep telefonuyla hortumu kaydeden işçilerin heyecanı kameraya yansıdı. İşçiler, “Maşallah, Maşallah” diyerek tepkilerini yansıtırken kısa bir süre görülen hortum daha sonra kayboldu.

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