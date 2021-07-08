Emlakçı cinayetinde üvey oğul gözaltına alındı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emlakçı İbrahim Aslan´ın (53) üvey oğlu Mustafa Demirtaşlı, gözaltına alındı. Demirtaşlı'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

Güllübağ Mahallesi´nde emlakçılık yapan İbrahim Aslan, dün iş yerindeyken, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Aslan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Aslan´ın vurulmasıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelisinin, İbrahim Aslan´ın üvey oğlu Mustafa Demirtaşlı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince adresine baskın yapılan Demirtaşlı, gözaltına alındı. Demirtaşlı'nın, emniyetteki sorgusunda, cinayeti borçalacak nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa Demirtaşlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İbrahim Aslan'ın cenazesi ise Dağeteği Mahallesi'nde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-07-08 15:59:40



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