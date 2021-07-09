Karaköprü’de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor

Karaköprü Belediyesi'nin açtığı meslek edindirme kurslarıyla birlikte kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek hem meslek öğreniyor hem de el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen (KARAMEK) Karaköprü Mesleki Eğitim Kursları ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el becerisi ve meslek öğreniyorlar.

Çankaya Mahallesi'nde bulunan Çadır Gençlik Merkezinde açılan mefruşat ve dikiş kursunda kadınlar hem dikiş ve giyim eğitimi alıyor hem de burada üretimlerinden kazanç elde ediyor.

Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar kurslara ilgi gösterirken, kurslarda kadınlara her türlü araç gereç ve malzeme imkânı sağlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin özellikle ev hanımlarının sosyal hayata katılımı, aile bütçesine katkıda bulunmaları için önem verdiği bu kurslarda üretilen kıyafetler de Karaköprü Belediyesi’nin sosyal marketinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor. Kurslarda eğitim gören kadınlar bu hizmetten çok memnun olduklarını hem öğrenip hem kazanç elde ettiklerini kaydederek bu imkânı sağladığı için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler.

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