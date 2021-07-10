Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci

İHA

Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaşı yarılması nedeniyle okula gidemeyen Zeynel Selcan öğretmeni ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin desteği ile yeniden inşaa edilen bir evin ve Kurban Bayramı'nın sevincini bir arada yaşıyor.
Şanlıurfa Viranşehir’de kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencisini merak eden ve ziyaretine giden sınıf öğretmeni Şeyma Yaman öğrencisinin evine geldiğinde normal yaşam şartlarının çok altında, sıvasız boyasız adeta virane bir evde yaşadıklarını gördü. Duruma üzülen ve bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen Şeyma Öğretmen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilciliği ile irtibata geçerek destek istedi. Şeyma öğretmenin çağrısına kayıtsız kalmayan dernek yetkilileri yaptıkları incelemeler sonucunda 6 çocuklu ailenin elverişsiz yaşam şartları altında hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını tespit etti.
Hemen çalışmalara başlayan Yedi Başak Derneği acı hayat hikâyesi olan bu aileye yardım ileni uzatarak, yeni bir yuva kurmak için kolları sıvadı. Bir yandan inşaat çalışmaları yapılırken diğer yandan da aileye yeni ev eşyaları temin edildi. Bayram öncesi aileye yeni eşyaları ile birlikte evleri teslim edildi. Yeni evlerine girdiklerinde gözyaşlarını tutamayan anne Fehime Selcan, Şeyma öğretmene, Yedi Başak Derneğine ve hayırseverlere teşekkür etti.
Her şey Şeyma öğretmenin ziyareti ile başladı
Öğrencisi Zeynel Selcan’ın kaşıyarıldığı için iki gün okula gelmemesi üzerine evlerine ziyarete giden Şeyma Öğretmen Selcan ailesinin evine geldiğinde yürek burkan manzara ile karşılaştı. Selcan ailesi kışın çatısından su akan, sıvası olmayan doğru düzgün eşyası bile olmayan bir evde yaşam mücadelesi veriyordu. Tek başına yeterli olamayacağını düşünen Şeyma Öğretmen Yedi Başak Derneği ile irtibata geçerek yardım istedi. Yardım çağrısını değerlendiren saha ekiplerinin incelemesi sonucu Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi ve yeni ev eşyaları alındı. Kurban Bayramı öncesinde çifte bayram heyecanı yaşayan ailenin mutluluğu ise görülmeye değerdi.
"Artık hayata daha umutlu bakacaklar"
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Viranşehir Temsilcisi Ali Rıza Topkanise yaptığı açıklamada “Viranşehir Temsilciliğimize başvuran Şeyma Öğretmenimizin vesilesiyle Selcan ailesinin dramına tanık olduk. Yaptığımız incelemede 6 çocuklu bu ailenin asgari yaşam şartlarının çok altında yaşamaya çalıştıklarını gördük. Anne Fehime Selcan en büyük hayallerinin güzel bir ev sahibi olmak istediklerini çocuklarının temiz bir ortamda yaşamalarını hayal ettiğini dile getirmesi bizleri derinden üzdü ev şehir merkezinden 40 km uzaktaydı aileye ev yapmak için alacağımız her kararın bizim için çok zahmetli bir çalışma olacağını biliyorduk. Şuna da inanıyorduk iyilik için atılan hiçbir adım yarı yolda kalmaz. Hayırseverlerimizin desteği ile hemen çalışmalara başladık ve Kurban bayramı öncesi evin inşasını bitirip iki bayramı bir arada yaşamaları için aileyi eve yerleştirdik. Kurban Bayramı öncesinde ailemize yeni eşyaları ile birlikte evlerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye değer, artık hayata daha sıkı tutunacaklar ve kış aylarında çatısı akmayan sıcacık evlerinde oturacaklar" ifadelerini kullandı.
İhtiyaç sahipleri için destek çağrısı
Ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ali Rıza Topkan, derneğin yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonları ile gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini hatırlatarak kurban bağışı çağrısında da bulundu. Topkan, "Ülkemizde ve gönül coğrafyamızda daha çok mazluma yardım ulaştırmak için çalışıyoruz. Yolumuzu bekleyenlerle kucaklaşacağımız için heyecanlıyız. Sizde de bu samimiyeti yaşatmaya ortak olabilirsiniz.Kurbanlarınız yetime, yoksula bayram sevinci olsun.Yurtiçi hisse bedeli: 1600tl, Yurt dışı bir hisse bedeli 750 tl. Bağışlarınız için yedibasak.org.tradresinden bize ulaşabilirsiniz.Topkan sözlerini “İnsanlığın vicdan yükünü tek başına yüklenmiş bir milletiz.Yardımsever halkımıza bizlere gösterdikleri teveccüh ve destek için sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi ...
Sınırda bayram sevinci
YEREL HABERLER Sınırda bayram sevinci
Haliliye belediyesinden örnek davranış
YEREL HABERLER Haliliye belediyesinden örnek davranış
Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu 190 bin kök ...
Siverek’te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı
YEREL HABERLER Siverek’te şarampole devrilen saman yüklü tır alev ...
Haliliye’de asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de asfalt çalışması sürüyor
Karaköprü’de ikram çeşmesinden limonata akıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de ikram çeşmesinden limonata akıyor
Denizi olmayan Şanlıurfa’da plaj voleybolu heyecanı
YEREL HABERLER Denizi olmayan Şanlıurfa’da plaj voleybolu heyecanı
Fiyatı cepleri, tadı ise ağızları yakıyor İsot bu sene cepleri yakacak
YEREL HABERLER Fiyatı cepleri, tadı ise ağızları yakıyor İsot bu ...
Eyyübiye’ye yeni kitap otağı kazandırılıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye yeni kitap otağı kazandırılıyor
Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız ...
Balıklıgöl platosunda denetim
YEREL HABERLER Balıklıgöl platosunda denetim
Karaköprü’de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı
Emlakçıyı öldüren üvey oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Emlakçıyı öldüren üvey oğlu tutuklandı
Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
Kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı
Kuş saha çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuş saha çalışmalarını sürdürüyor
Emlakçı cinayetinde üvey oğul gözaltına alındı
YEREL HABERLER Emlakçı cinayetinde üvey oğul gözaltına alındı
Öldürülen emlakçının cinayet zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Öldürülen emlakçının cinayet zanlısının üvey oğlu ...
Şanlıurfa’da dev hortum Dev hortum heyecana neden oldu İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da dev hortum Dev hortum heyecana neden ...
Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ailesinin okuluna alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
YEREL HABERLER Haliliye Kaymakamlığı: Merve Akpınar ve ...
Sınırı geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Sınırı geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı
Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 ...