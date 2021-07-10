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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar Haliliye Belediyesi ile meslek sahibi oluyor

İHA

Kadınlar Haliliye Belediyesi ile meslek sahibi oluyor

Haliliye Belediyesi tarafından kadınların meslek öğrenmelerini ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla yürütülen meslek edindirme kursları, yeni dönemleriyle devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli branşlarda kurs çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklar ve gençler için sportif alanlarda yürütülen kurs çalışmalarında, kadınlara da pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ahmet Yesevi Milletevi ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde, kadınlar için açılan meslek edindirme kursları, yeni dönemleriyle devam ediyor. Dikiş nakış, el sanatları ve kuaför kurslarında eğitimler alan kadınlar, kurslarını başarıyla bitirmelerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalarına sahip oluyorlar.
Kurslarda eğitimler alan kadınlar, yaptıkları ürünlerle de aile bütçelerine katkılar sağlıyor. Açılan kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyer kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Belediye Başkan Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

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