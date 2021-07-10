Şanlıurfa ‘da Karadeniz rüzgarı esecek

Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin sosyal hayatın içerisinde kullanılmasına öncülük eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, açık havada düzenlediği konserler ve maç yayınlarıyla heyecanı ve eğlenceyi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde vatandaşlarla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek düzenlediği açık hava konserlerine normalleşme döneminde de doludizgin devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Temmuz pazar akşamı saat 20.00 'de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenleyeceği açık hava konserinde Selçuk Balcı, Şanlıurfalılarla buluşacak. Yüreklere dokunan şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirecek sanatçı, konseri izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Pandemi nedeniyle evlerde geçen zor bir yılın ardından açık havalara olan özlem arttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yaz ayının Şanlıurfa’da iyiden iyiye hissedilmesiyle ve normalleşme süreciyle birlikte kültür, sanat ve spor etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilecek açık hava etkinliklerinde vatandaşlar bir yandan Selçuk Balcı’nın seslendireceği Karadeniz ezgileriyle keyifli anlar yaşarken diğer yandan İtalya ve İngiltere maçını heyecanla takip ederek açık havada dev ekranda maç izleme heyecanına ortak olacak.

Saatler 22.00’yi gösterdiğinde tüm dünyanın yakından takip ettiği “UEFA Euro 2020” finalinde İtalya ile İngiltere karşılaşması da Şanlıurfa Müzesi önünde kurulacak dev ekrandan izleyenlere aktarılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.