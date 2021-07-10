Şanlıurfa ‘da Karadeniz rüzgarı esecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa ‘da Karadeniz rüzgarı esecek

İHA

Şanlıurfa ‘da Karadeniz rüzgarı esecek

Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin sosyal hayatın içerisinde kullanılmasına öncülük eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, açık havada düzenlediği konserler ve maç yayınlarıyla heyecanı ve eğlenceyi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde vatandaşlarla buluşturuyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek düzenlediği açık hava konserlerine normalleşme döneminde de doludizgin devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Temmuz pazar akşamı saat 20.00 'de Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenleyeceği açık hava konserinde Selçuk Balcı, Şanlıurfalılarla buluşacak. Yüreklere dokunan şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirecek sanatçı, konseri izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Pandemi nedeniyle evlerde geçen zor bir yılın ardından açık havalara olan özlem arttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yaz ayının Şanlıurfa’da iyiden iyiye hissedilmesiyle ve normalleşme süreciyle birlikte kültür, sanat ve spor etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Şanlıurfa Müzesi önünde gerçekleştirilecek açık hava etkinliklerinde vatandaşlar bir yandan Selçuk Balcı’nın seslendireceği Karadeniz ezgileriyle keyifli anlar yaşarken diğer yandan İtalya ve İngiltere maçını heyecanla takip ederek açık havada dev ekranda maç izleme heyecanına ortak olacak.
Saatler 22.00’yi gösterdiğinde tüm dünyanın yakından takip ettiği “UEFA Euro 2020” finalinde İtalya ile İngiltere karşılaşması da Şanlıurfa Müzesi önünde kurulacak dev ekrandan izleyenlere aktarılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Erin Ceylanpınar ve Resulayn’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Erin Ceylanpınar ve Resulayn’ı ziyaret etti
Karaköprü kırsalında yollar tozdan ve çamurdan kurtarılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalında yollar tozdan ve çamurdan ...
Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor Hem türkü söylüyor hem de tamir yapıyor
YEREL HABERLER Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ...
Kadınlar Haliliye Belediyesi ile meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Kadınlar Haliliye Belediyesi ile meslek sahibi oluyor
Mirkelam Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
YEREL HABERLER Mirkelam Birecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu ...
Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti bayram sevinci
YEREL HABERLER Kaşı yarıldığı için okula gidemeyen öğrencinin çifti ...
Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi ...
Sınırda bayram sevinci
YEREL HABERLER Sınırda bayram sevinci
Haliliye belediyesinden örnek davranış
YEREL HABERLER Haliliye belediyesinden örnek davranış
Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu 190 bin kök ...
Siverek’te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı
YEREL HABERLER Siverek’te şarampole devrilen saman yüklü tır alev ...
Haliliye’de asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de asfalt çalışması sürüyor
Karaköprü’de ikram çeşmesinden limonata akıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de ikram çeşmesinden limonata akıyor
Denizi olmayan Şanlıurfa’da plaj voleybolu heyecanı
YEREL HABERLER Denizi olmayan Şanlıurfa’da plaj voleybolu heyecanı
Fiyatı cepleri, tadı ise ağızları yakıyor İsot bu sene cepleri yakacak
YEREL HABERLER Fiyatı cepleri, tadı ise ağızları yakıyor İsot bu ...
Eyyübiye’ye yeni kitap otağı kazandırılıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’ye yeni kitap otağı kazandırılıyor
Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Ayağının kaymasıyla kanala düşen Halil'in cansız ...
Balıklıgöl platosunda denetim
YEREL HABERLER Balıklıgöl platosunda denetim
Karaköprü’de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey babasını öldüren şüpheli, tutuklandı
Emlakçıyı öldüren üvey oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Emlakçıyı öldüren üvey oğlu tutuklandı
Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisinden hentbolcu kızlara destek
Kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı