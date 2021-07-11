Başkan Canpolat asfalt çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, asfalt çalışmalarının yürütüldüğü Devteşti Mahallesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlardan gelen asfalt talebini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Canpolat, çalışmaların mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında Devteşti Mahallesinde asfalt serim çalışması başlattı. Sona yaklaşılan çalışmaları, Başkan Mehmet Canpolat beraberinde Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına ile birlikte yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgiler alıp, işçilerle ve bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Canpolat, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Devteşti Mahallemizdeki bir sokakta uzun zamandır esnaf ve vatandaşlarımızın asfalt talebi vardı. Çok şükür bugün itibariyle vatandaşlarımızın yaşamış olduğu yolla ilgili sıkıntısını çözmüş durumdayız. Bugün itibariyle asfaltımızı serdik ve tamamladık. Sağ olsun değerli Vali Yardımcımız Haliliye Kaymakamımız Metin Esen de bize eşlik etti. Biz hep birlikte tüm kurumlar olarak devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde çalışmaya gayret ediyoruz. Devteşti Mahallemize yeni asfaltları hayırlı olsun diyor” dedi.

Kaymakam Metin Esen de çalışmaların bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, “İlçemizin en büyük mahallelerinden olan Devteşti Mahallesinde vatandaşlarımızın uzun zamandan beri beklemiş olduğu bir hizmete kavuşmasının mutluluğunu beraber yaşıyoruz. 2021 yılına yakışan bir hizmeti mahallemize yerine getirdiği için ben belediye başkanımıza vatandaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Hizmetlerinin devam etmesini diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan hizmetten memnun olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Tahir Kına, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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