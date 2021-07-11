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Daha önce terörle anılan topraklarda artık lavanta kokusu yükseliyor Suriye sınırında ilk defa lavanta yetiştirildi

İHA

Daha önce terörle anılan topraklarda artık lavanta kokusu yükseliyor Suriye sınırında ilk defa lavanta yetiştirildi

Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ilk defa lavanta ekilerek hasadı yapıldı. Daha önce terörle anılan ve barut kokusunun yükseldiği topraklardan artık lavanta kokusu yükseliyor.
Türkiye'de son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavanta, Suriye sınırının sıfır noktasında yer alan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde de ekildi. Kayyum belediye başkanı tarafından hayata geçirilen Lavanta Bahçesi Projesi kapsamında hazineye ait 12 dönümlük arazide 10 bin adet lavanta ekildi. Sene başında ekilen lavantanın ilk hasadını ise Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş belediye çalışanları ile birlikte yaptı.
Suruç'un zengin bir toprak yapısına sahip olduğuna dikkat çeken Aktaş, sulamayla birlikte yeşile dönen, çorak topraklardan kurtulan Suruç'ta son yıllarda ürün çeşitliliğinde artış yaşandığını belirtti. Mart ayı içerisinde 10 bin adet lavanta fidesini toprakla buluşturduklarını belirten Başkan Aktaş, temmuz ayı itibarıyla ilk hasadı yaptıklarını, Lavanta Bahçesi Projesi'nin Suruç'ta ilk kez uygulamaya konulduğunu dile getirdi. Lavantanın birçok sektörde kullanılabildiğini vurgulayan Aktaş, "Lavanta bahçesinde ilerleyen dönemde ekimi 17 bin 470 dönüme çıkarılarak bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturacağız. Kuracağımız lavanta ve kekik bahçeleriyle bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturuyoruz. Buradan sağlanan gelirler ile ilçe dışına mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden vatandaşlarımızın, özellikle de gündelik işlerde çalışan kadınlarımızın ve genç kızlarımızın istihdamına katkı sağlayacağız" dedi.
İlçede yaşayan, evine ekmek götüreni olmayan kadınlara, maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve engellilere bu projeyle maddi destek sağlanacağını ifade eden Aktaş, "İlçemizde tarım arazilerinde genellikle mısır, pamuk ve fıstık ekimi yapılmaktadır. İlçede yaygın yetiştirilen bu ürünlerin yanında lavanta ve kekik gibi ürünlerin yetiştiriciliği ilçenin ürün desenine, alternatif geçim kaynaklarının oluşmasına sebep olacak" diye konuştu.
Hasadı yapılan lavantalar ilçe meydanında vatandaşlara dağıtılırken, lavanta bahçesinin önümüzdeki yıllardan itibaren düğünler için çekim alanı olarak kullanılabileceği de aktarıldı.

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