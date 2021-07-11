Şanlıurfa’da trafik kazası : 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep otoyolunun BirecikHalfeti bağlantı yolunda yaşandı. Mehmet Nuri B.’nin kullandığı 63 ACU 257 plakalı Renault marka otomobil ile Abdulkadir G.’nin kullandığı 02 AYY 362 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.