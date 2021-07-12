Göbeklitepe'de, sıcak balon uçuşları başladı



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de, sezonun ilk sıcak balon uçuşu yapıldı.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, koronavirüs nedeniyle ara verilen sıcak balon uçuşları yeniden başladı.

Yeni sezon nedeniyle 3 balonla yapılan ilk uçuşa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile protokol üyeleri katıldı. 3 balonun aynı anda havalandığı uçuşa katılanlar, Göbeklitepe ile kent merkezini kuşbakışı izleme fırsatı buldu. Bu arada uçuşa katılan balonlardan birisi sıcaklık ve ağırlığa bağlı olarak flama atması yaşayınca iniş yapmak zorunda kaldı. Kişi sayısı azaltılan balon yeniden havalandı.

Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi sakinlerinin de ilgiyle izlediği uçuşun tamamlanmasının ardından araziye inen balonların toplanmasına çocuklar da destek oldu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-07-12 11:24:39



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