Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Avcı (38) öldü, yanındaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde CeylanpınarViranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar yönüne gelen İbrahim Avcı, yol kenarına park edilen kamyon nedeniyle şerit değiştirince yönetimindeki 63 DH 135 plakalı otomobille karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 UK 9029 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İbrahim Avcı yaşamını yitirdi, yanındaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Ceylanpınar Şafak SAĞ

2021-07-12 15:15:18



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