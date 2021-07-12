Şanlıurfalı çiftçilere mısır yetiştiriciliği eğitimi

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Şanlıurfa’da tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak, yetiştirilen ürünlerin kalite standartlarının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla çiftçilere, “Mısır Yetiştiriciliği Eğitimi“ verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Kalkınma ve Girişimcilik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli Tarımsal Kalkınma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında “Mısır Yetiştiriciliği Eğitimi“ Ziraat Mühendisi Tanju Bolat tarafından verildi. Cumhuriyet Tesislerinde gerçekleştirilen Eğitime katılan çiftçilere mısır ekimi, bakımı, ilaçlama, gübreleme, sulama ve hasat ile ilgili bilgiler aktarılarak hasat döneminde kaliteli ürün elde edebilmenin yöntemleri aktarıldı.

Gerçekleşen eğitime GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Bakanlığı, Şube Müdürleri, STK, Dernek Başkanları, çiftçiler, öğrenciler katılım sağladı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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