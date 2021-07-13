Eyyübiye’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban satış ve kesim yapabileceği alanlar belirlendi.

Eyyübiye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı hazırlıklarına erkenden başladı. Vatandaşların kurban bayramı öncesi yapacağı satış işlemi ve sonrasındaki kesim işlemi sırasında mağdur olmalarını önlemek isteyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Ekipler vatandaşların kurbanlarını rahatlıkla kullanabilecekleri kesim ve satış yerlerini belirledi.

Eyyübiye belediyesi kurban kesim yerleri şöyle belirlendi, Yenice Semt Pazarı (3991. Sokak ), Batıkent Çarşamba Pazarı Yeri, SSK Caddesi sonu Trafonun kuzeyi boş alan , Eyüpkent Semt Pazarı Yeri ( 3962. Sokak ), Yeni Hayvan Pazarı Büyükşehir Mezbahanesi, Buhara Mahallesi Soro İmam Taziye Evi Yanı, Kesime uygun otopark alanları

Eyyübiye’de kurban satış yerleri ise

Eyüp Peygamber Makamı Doğusu Müsait boş alan, Yeni Hayvan Pazarı, SSK caddesi sonu Trafonun kuzeyi boş alan, Buhara mahallesi Zeytinlik otoparkı arkası olarak belirlendi.

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