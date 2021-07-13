Ceylanpınar Antep Deresinde temizlik çalışması başlatıldı

Kötü görüntü ve çevreye yaydığı koku ile vatandaşlara rahatsızlık veren Antep Deresi’nde temizlik çalışması başlatıldı.

Ceylanpınar ilçe merkezinin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Antep Deresi’nde Ceylanpınar Belediyesine ait temizlik işleri müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında yaz mevsimi dolayısıyla kötü kokulara neden olunmaması ve derenin temiz kalması için temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Belediye ekipleri kısa sürede çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Derede kepçeler yardımıyla toplanan çöp ve çamur yığınları kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor. Antep Deresinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye sağlık işleri müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekibi mikrop ve haşerelerin üremesine karşı ilaçlaması başlatacağı bildirildi.

Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya ve emeği geçen Ceylanpınar Belediyesi personeline teşekkür etti.

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