Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı

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Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 12'nci yılında mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Uyanık için Kuranı Kerim okundu, dualar edildi. Abdullah Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının Şanlıurfa'nın önemli müzik insanlarından birisi olduğunu belirterek sesi, yorumu ve çalışmalarıyla ömrünü müziğe adadığını kaydetti. Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.

Törende duygusal anlar yaşandı.

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