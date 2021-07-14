Akçakale’de bin 606 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye’den Türkiye’ye girişi yapmak üzere Akçakale Gümrük Kapısında durdurulan şüphelinin üzerinden bin 606 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir erkek şüpheli durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde şahsın üzerinde bin 606 adet uyuşturucu captogan hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.