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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 56 şehirden bin 881 sporcu, dereceye girmek için ter döküyor. GAP Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada müsabakalar adeta nefesleri kesti.

Şanlıurfa Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 56 şehirden bin 881 sporcu, dereceye girmek için ter döküyor. GAP Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada müsabakalar adeta nefesleri kesti.
Şanlıurfa, 56 ilden 376 kulüp ve bin 881 sporcunun katıldığı Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçme müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Türkiye Karate Federasyonu'nun katkılarıyla 1316 Temmuz 2021 tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenleniyor.
Şanlıurfa GAP spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününe ilgi yoğun oldu. Şampiyona 16 Temmuz’a kadar devam edecek. Milli takım seçmeleri ise 1718 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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