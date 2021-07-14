Vali Erin’den 15 Temmuz daveti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yarın gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlik programını tanıtmak ve Şanlıurfalıları etkinliklere davet etmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Valilik toplantı salonunda belediye başkanları, başkan vekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Abdullah Erin, 15 Temmuz’un milletimizin hürriyet ve bağımsızlığı uğruna ortaya koyduğu eşsiz bir mücadele olduğunu söyledi.

Vali Erin, “Milletimizin 15 Temmuzda ortaya koyduğu cesaretini, kahramanlığını ve değerlerine sahip çıkma azminin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale’yi geçmek suretiyle Türkiye’yi teslim almak isteyen bir zihniyet vardı. 15 Temmuz da aynı zihniyetin Türkiye’yi esir ederek, bir daha ayağa kalkamayacak hale getirerek paramparça etmeye, emperyalizme yem etmeye, öteden beri kursaklarında kalan hain emellerini gerçekleştirmeye yönelik bir girişim idi. Bunun, milletimizin hep birlikte ortaya koyduğu destansı mücadele ile engellenmiş olmasının sevincini yaşıyoruz. Bir taraftan da ağır ve teknolojik silahlara rağmen, elinde silahı olmadan imanı ve güçlü iradesi ile karşı koyup, şehit olarak ebediyete ulaşan 251 şehidimizi ve çok sayıda gazimiz var. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz. “Bu millet her zaman zaman kendisine yönelen tehditleri etkisiz kılmayı bilmiştir.” diyerek tüm Şanlıurfalıları, 15 Temmuz akşamı Haleplibahçe’deki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki anma etkinliğe katılmaya davet etti.

Vali Erin, korona virüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi aşılanmanın en etkin yöntem olduğunu hatırlatarak, aşı olmada tereddüt eden Şanlıurfalıları bir an önce aşı olmaya çağırdı. Dünya genelinde milyarlarca insanın aşılandığını, Türkiye’de de aşıya ulaşma konusunda hiçbir sıkıntının olmadığı bir sürecin yaşandığını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa’nın aşılanma oranında Türkiye ortalamasının üzerine çıkması gerektiğini ifade etti.

Yaklaşan dokuz günlük bayram tatilinde salgın ve trafik tedbirlerine azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunan Vali Erin, tüm Şanlıurfalıların Kurban Bayramını tebrik etti.

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