Suriye sınırındaki çadırkentte yangın

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan çadırkentte yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan ve daha önce yaklaşık 25 bin sığınmacının barındığı çadırkentte yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çadırlara sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ülkelerinde yaşanan iç çatışmalar sonrası Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler için yapılan ve 2018 yılında boşaltılan çadırkentte yaklaşık 25 bin kişi kalıyordu.

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