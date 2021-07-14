Viranşehir’de 3 mahallenin su sorunu çözülüyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, üç mahalleyi besleyecek su kuyusunun sondaj çalışmalarını inceledi.

Başkan Ekinci, yaklaşık 2 aydır su sıkıntısının yaşandığı Hürriyet, Azadi ve Yeni Mahallenin kesiştiği Barbaros Caddesinde başlayan içme suyu kuyusunun kazı çalışmalarını denetledi, çalışmalarla ilgili ŞUSKİ Viranşehir sorumlusu Emin Mızraklı’dan bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Salih Ekinci, açılacak kuyu ile Azadi, Yeni ve Hürriyet Mahallesinde 2 aydır yaşanan su sıkıntısının geçici değil kalıcı olarak giderileceğini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmaya dikkat çeken Başkan Ekinci, iki belediyenin de görev ayırımı yapmadığının altını çizdi. Başkan Ekinci, bilip bilmeden Viranşehir Belediyesini ve ŞUSKİ’yi eleştiren yeni siyasetçileri büyükşehir yasasına bakıp büyük ve küçük belediyenin görev alanlarını öğrenmeye davet etti. Sıkıntı ve sorunlarının elbette var olduğunu ifade eden Ekinci, vatandaşların mağduriyeti üzerinden kimsenin siyaset yapmaya hakkının olmadığını söyledi. Kırsal ve merkez mahalleleri daha güzel, daha yaşanılabilir bir hale getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ekinci, ne olursa olsun bu can bu bedende var oldukça her zaman halkının yanında ve hizmetkarı olacağını kaydetti.

Mahalle sakinleri başlatılan çalışmalardan ötürü Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

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