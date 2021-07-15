Darbeye karşı canlarını siper eden şehitlerin mezarına gül bırakıldı Şanlıurfa’da 15 Temmuz şehitleri düzenlenen törenle anıldı

15 Temmuz hain darbe girişimine hayatları pahasına karşı duran Şanlıurfalı şehitler, mezarlarına güller bırakılarak anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Ülkenin karanlığa sürüklenmek istendiği gecede canlarını ortaya koyup mücadele eden Şanlıurfalı sivil şehitler mezarları başında anıldı. Sabah saat 10.00’da Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar, dua edip mezarlara gül bıraktı. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, il ve ilçe belediye başkanvekilleri, şehit ve gazi dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin mezarlarına gül bırakılmasının ardında dualar edildi.

FETÖ'nün düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişiminde Şanlıurfalı Mustafa Direkli, İbrahim Yıldırım, Şefik Şefkatlioğlu, Suat Aloğlu ve Ümit Yolcu şehit olmuştu. Suat Aloğlu Ankara'da şehit olurken, diğer 4 vatandaş da İstanbul'da şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.