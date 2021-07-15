Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

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Şanlıurfa’da minibüsün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 YP 692 plakalı Ford marka minibüs, ışıklar bölgesinde önünde seyreden 27 BFP 07 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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