Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Şanlıurfa’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, sürücülerden biri bir aracın kazaya neden olup kaçtığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaSuruç karayolunun Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tünel girişine yakın bölgede 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, sürücülerden biri bir aracın kazaya neden olup olay yerinden kaçtığını iddia etti. Kaçan araçtan düşen parçaları toplayan sürücü, kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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