Şanlıurfa'da ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Osmangazi Caddesi üzerinde yürüyen ismi öğrenilemeyen bir gencin ayağı kanalizasyon mazgalına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı mazgala sıkışan genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan genç itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İkinci ayak kurtarma operasyonu ise Karaköprü ilçesinde yaşandı. 5 yaşındaki Mustafa Yağmacı'nın ayağı parktaki oyun gruplarına sıkıştı. Çocuğun imdadına da itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler oyun grubunu genişleterek çocuğun ayağını kurtarmayı başardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.