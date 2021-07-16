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Ormanlık alanda ceset bulundu

DHA

Ormanlık alanda ceset bulundu


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da, ormanlık alanda 25 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset bulundu.
Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alana sabah saatlerinde gezmeye gelenler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.
Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan gencin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-07-16 10:57:12

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