Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yaşandı. Ağaçların arasında yerde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından 25 ila 30 yaş aralığında olduğu tahmin edilen şahsın cesedi, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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