Avukat ve kardeşinin öldürüldüğü silahlı kavgada bir gözaltı

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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşinin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesinde dün akşam, boşanma aşamasındaki İsa Alkan ile eşinin kardeşi Ö.A. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası yaralanan İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, M.A.'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ö.A.'yı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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