Riskli binalar tek tek yıkılıyor

Haliliye Belediyesi, riskli ve metruk yapılarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 3 ayda 3 riskli bina, metruk 12 yapımının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 1 Nisan 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 3 riskli bina, metruk 12 yapının tespiti sağlandı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, meskenlerin boşaltılmasının ardından sürecin tamamlanmasıyla, yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapı kontrol müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

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